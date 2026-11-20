New York: brusca correzione per Broadcom

(Teleborsa) - Pressione sulla società tech statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,64%.



La tendenza ad una settimana di Broadcom è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Broadcom sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 331,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 293. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 369,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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