New York: acquisti a mani basse su Broadcom

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società tech statunitense , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,10%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Broadcom mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 365,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 354,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 376,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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