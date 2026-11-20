New York: Everpure scende verso 89,25 USD

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni per la gestione dei dati , che soffre con un calo dell'11,71%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Everpure rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo della società di archiviazione dati aziendale resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 100,5 Dollari USA. Supporto visto a quota 89,25. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 111,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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