New York: Fair Isaac sale verso 718,2 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda di analisi applicata , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,66%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fair Isaac più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Fair Isaac segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 692,1 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 718,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 675.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```