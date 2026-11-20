Parigi: si concentrano le vendite su Societe Generale
(Teleborsa) - Retrocede la big bank francese, con un ribasso del 2,78%.
L'andamento di Societe Generale nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto di credito francese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Societe Generale evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 63,08 Euro. Primo supporto a 61,71. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 61,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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