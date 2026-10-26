Parigi: positiva la giornata per Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big bank francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.



La tendenza ad una settimana di Societe Generale è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico dell' Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 60,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 61,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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