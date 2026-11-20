Piazza Affari: brusca correzione per MFE B

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana , che passa di mano in perdita del 4,46%.



Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di MFE B si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,659 Euro. Prima resistenza a 2,785. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,617.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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