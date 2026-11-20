Piazza Affari: giornata depressa per Danieli

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale friulana , che sta segnando un calo del 3,36%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Danieli rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 50,55 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 50,05. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 49,8 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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