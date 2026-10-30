Piazza Affari: andamento negativo per Danieli

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale friulana , che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di Danieli mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52,12 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 51,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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