Piazza Affari: in calo De' Longhi
(Teleborsa) - Ribasso per la big degli elettrodomestici, che presenta una flessione del 2,76%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che De' Longhi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,58%, rispetto a -4,82% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46,44 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45,24. L'equilibrata forza rialzista del produttore di elettrodomestici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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