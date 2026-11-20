Piazza Affari: in calo De' Longhi

(Teleborsa) - Ribasso per la big degli elettrodomestici , che presenta una flessione del 2,76%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che De' Longhi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,58%, rispetto a -4,82% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46,44 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45,24. L'equilibrata forza rialzista del produttore di elettrodomestici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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