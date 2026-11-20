Piazza Affari: performance negativa per Leonardo

(Teleborsa) - Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che passa di mano con un calo del 2,35%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leonardo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa evidenzia un declino dei corsi verso area 47,41 Euro con prima area di resistenza vista a 48,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 47,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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