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/ Piazza Affari: prevalgono le vendite su STMicroelectronics
Piazza Affari: prevalgono le vendite su STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
20 novembre 2026 - 09.35
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Retrocede molto l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,81%.
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