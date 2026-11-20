Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società media e di comunicazione italiana , in flessione del 2,40% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di MFE A mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,853 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,904. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,836.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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