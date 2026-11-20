Piazza Affari: scambi negativi per MFE A
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società media e di comunicazione italiana, in flessione del 2,40% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di MFE A mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,853 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,904. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,836.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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