Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

(Teleborsa) - Retrocede la società media e di comunicazione italiana , con un ribasso del 2,21%.



L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,999 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,075. Il peggioramento di MFE A è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,967.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```