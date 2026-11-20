Piazza Affari: si concentrano le vendite su Azimut

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di servizi finanziari , con una flessione del 2,34%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Azimut rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 35,82 Euro con primo supporto visto a 35,32. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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