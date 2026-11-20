Pininfarina, PF Holdings proroga l'OPA fino al 27 novembre. Adesioni al 78%

(Teleborsa) - PF Holdings, che detiene già l'82,585% del capitale di Pininfarina , ha concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni della società. L'offerta avrebbe dovuto chiudersi il 20 novembre e viene estesa di cinque sedute: terminerà il 27 novembre 2026. La data di pagamento del corrispettivo slitta di conseguenza dal 27 novembre al 4 dicembre 2026.



Dall'avvio del periodo di adesione, il 26 ottobre, fino al 19 novembre sono state portate in adesione 10.724.598 azioni, pari al 78,28% delle azioni oggetto dell'offerta. Una volta regolata l'offerta, non ci sarà la riapertura dei termini.



Secondo il nuovo calendario, i risultati provvisori saranno comunicati entro il 30 novembre. Il comunicato indicherà anche se ricorrono i presupposti per il diritto di acquisto sulle azioni residue e le modalità del delisting. L'ottenimento dell'autorizzazione Golden Power è atteso entro il 2 dicembre, mentre i risultati definitivi saranno diffusi entro il 3 dicembre.

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