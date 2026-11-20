Pininfarina, PF Holdings proroga l'OPA fino al 27 novembre. Adesioni al 78%
(Teleborsa) - PF Holdings, che detiene già l'82,585% del capitale di Pininfarina, ha concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni della società. L'offerta avrebbe dovuto chiudersi il 20 novembre e viene estesa di cinque sedute: terminerà il 27 novembre 2026. La data di pagamento del corrispettivo slitta di conseguenza dal 27 novembre al 4 dicembre 2026.
Dall'avvio del periodo di adesione, il 26 ottobre, fino al 19 novembre sono state portate in adesione 10.724.598 azioni, pari al 78,28% delle azioni oggetto dell'offerta. Una volta regolata l'offerta, non ci sarà la riapertura dei termini.
Secondo il nuovo calendario, i risultati provvisori saranno comunicati entro il 30 novembre. Il comunicato indicherà anche se ricorrono i presupposti per il diritto di acquisto sulle azioni residue e le modalità del delisting. L'ottenimento dell'autorizzazione Golden Power è atteso entro il 2 dicembre, mentre i risultati definitivi saranno diffusi entro il 3 dicembre.
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