(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Ribasso scomposto per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,93% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46.993,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50.454,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 45.840,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)