(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Aggressivo ribasso per l'Eurostoxx 50, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,81%.
Il quadro tecnico dell'Eurostoxx 50 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 5.806 con tetto rappresentato dall'area 6.213. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5.671.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)