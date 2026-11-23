Asia in ordine sparso, chiusa Tokyo

Le autorità hanno varato una serie di misure per arginare le perdite sui mercati

(Teleborsa) - Seduta in ordine sparso per le principali borse asiatiche, orfane del Giappone chiuso per festività.



Nel fine settimana, le autorità di tutta l'Asia hanno intensificato gli sforzi per arginare i cali sui mercati azionari. La Cina allenterà i requisiti minimi di margine richiesti agli investitori mentre Taiwan ha ampliato le restrizioni sulle vendite allo scoperto e dichiarato di aver acquistato azioni dopo che l'indice di riferimento del Paese ha subito il peggior calo settimanale degli ultimi 35 anni.



Le autorità sudcoreane hanno annunciato che allenteranno per tre mesi i limiti giornalieri al riacquisto di azioni proprie da parte delle aziende e avvieranno l'iter per attivare, se necessario, un fondo di stabilizzazione del mercato azionario. Secondo i media locali, questo fondo di salvataggio è stato utilizzato l'ultima volta durante la crisi finanziaria globale del 2008.



Il tutto mentre resta monitorato il settore tech dopo il sell-off di venerdì avvenuto in scia alle rinnovate incertezze sulla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale che hanno fatto passare in secondo piano l'euforia dei giorni precedenti per il debutto di Anthropic.



Gli indici

Avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi all'1,81%. Sulla parità Hong Kong (-0,12%); pessimo il mercato di Seul (-3,16%).



Negativo Mumbai (-1,1%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità Sydney (-0,25%).



Forex, materie prime e tassi

Allunga timidamente il passo l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto progresso dello 0,47%. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido +0,17%. Modesto guadagno per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che avanza di poco a +0,3%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,6%.

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