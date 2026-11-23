Banco Bpm colloca covered bond da 500 milioni a 4 anni: ordini oltre 2 miliardi, cedola al 3,625%

(Teleborsa) - Banco Bpm ha collocato presso investitori istituzionali una nuova emissione di covered bond da 500 milioni di euro a 4 anni, a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi (Bpm Covered Bond 2). È la seconda emissione di European Covered Bond (Premium) del 2026 per la banca. Il titolo, che sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo, ha un rating atteso Aa2 (Moody's), cedola fissa del 3,625%, scadenza 30 novembre 2030 e rendimento pari al mid-swap più 39 punti base. Gli ordini hanno superato al picco i 2 miliardi.



Tra gli investitori, asset manager (40%), banche centrali e organismi istituzionali (29%), banche (21%) e assicurazioni e fondi pensione (7%). Per area geografica prevalgono gli esteri, con Germania, Austria e Svizzera al 24%, Benelux al 19%, Paesi nordici al 19% e Regno Unito al 10%, mentre gli italiani pesano per il 19%. Joint bookrunner sono Banca Akros e Crédit Agricole (parti correlate dell'emittente), Dz Bank, Erste Group, Ing Bank, Lbbw e Natixis.

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