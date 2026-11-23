Bayer, approvata in Missouri proposta di risarcimento per il Roundup da 7,25 miliardi di dollari

Per il tribunale di St. Louis, l'accordo transattivo è "equo, ragionevole e adeguato"

(Teleborsa) - Un giudice del Missouri ha approvato la proposta di Bayer che prevede di versare risarcimenti fino a 7,25 miliardi di dollari al fine di chiudere decine di migliaia di cause intentate negli Stati Uniti contro l'erbicida Roundup prodotto dall'azienda e accusato di essere cancerogeno.



L'accordo è "equo, ragionevole e adeguato", in quanto tutela "i migliori interessi dei rappresentanti della classe", ha scritto il giudice del tribunale distrettuale di St. Louis, Timothy Boyer, nella sua sentenza con cui ha approvato la proposta.



"L'approvazione definitiva del tribunale rappresenta una tappa fondamentale nella strategia aziendale volta a mitigare i rischi derivanti sia dalle cause legali in corso che da quelle future relative al Roundup", ha dichiarato Bill Anderson, CEO di Bayer.



Il colosso chimico tedesco aveva già ottenuto un'importante vittoria legale a giugno, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva stabilito che i querelanti non potevano più citare in giudizio Bayer per la mancanza di un'avvertenza sul rischio di cancro, in quanto le autorità di regolamentazione federali avevano concluso che tale avviso non fosse necessario.

Condividi

```