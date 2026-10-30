Milano 12:09
49.666 -0,67%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:09
10.762 +0,37%
Francoforte 12:09
25.916 -0,47%

Francoforte: balza in avanti Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Bayer
Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica, che avanza bene del 3,73%.
Condividi
```