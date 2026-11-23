Clima, COP31 chiude senza accordo: veto dei Paesi petroliferi sui combustibili fossili

Guterres: "Profondamente deluso"

(Teleborsa) - La Conferenza ONU sul clima COP31, ospitata dalla Turchia ad Antalya, si è chiusa domenica 22 novembre senza un accordo politico complessivo. È la prima volta dal vertice di Copenaghen del 2009 che i negoziati falliscono sul testo finale. In tre decenni di conferenze era successo solo un'altra volta, all'Aia nel 2000. I lavori, che dovevano terminare venerdì, si sono protratti per altri due giorni, facendo della COP31 la più lunga della storia: ha superato il precedente record del 2019, quando i negoziati si erano spinti per quasi 45 ore oltre la scadenza.



Lo scontro sulle fonti fossili



A far saltare l'intesa è stato il riferimento ai combustibili fossili, considerati la principale causa del riscaldamento globale. Una prima bozza li citava sei volte, ma un fronte di Paesi produttori guidato dall'Arabia Saudita, con la Russia e altri Stati arabi, ha ottenuto che sparissero del tutto. Nel testo finale restava solo un richiamo indiretto all'impegno, preso alla COP28 di Dubai nel 2023, a una "transizione" lontano da carbone, petrolio e gas. Unione Europea, piccoli Stati insulari del Pacifico, Panama e Isole Marshall hanno respinto la proposta. Per conto dell'UE, il ministro irlandese del Clima Darragh O'Brien ha definito inaccettabile un patto climatico che non nomina le fonti fossili. Secondo Bruxelles, i gruppi negoziali che rappresentano circa 130 Paesi hanno tentato più volte di reinserire quel linguaggio, senza successo.



Il delegato saudita Mohammad Ayoub ha difeso la bozza come un insieme di soluzioni e ha ricordato il peso storicamente limitato dei Paesi arabi sulle emissioni. Mosca ha messo in guardia dal rischio di "povertà energetica" in caso di un abbandono troppo rapido delle fonti fossili. Il testo conteneva anche un rafforzamento delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2, sostenuto dal blocco arabo. I critici lo considerano invece un modo per prolungare l'uso di petrolio e gas.



Il nodo finanziario e il contesto energetico



Il secondo fronte di scontro riguarda i fondi per l'adattamento. Alla COP30 in Brasile i Paesi sviluppati si erano impegnati a triplicarli. La bozza di Antalya però non indicava né cifre né l'anno di riferimento su cui calcolare l'aumento, lasciando ampi margini alle economie più ricche e scatenando le proteste dei Paesi in via di sviluppo.



Sul negoziato ha pesato un quadro geopolitico ed energetico molto teso. I governi sono concentrati sul caro carburanti, alimentato dalla guerra in Iran, dalle tensioni nello Stretto di Hormuz e dalle strozzature nella raffinazione. Negli stessi giorni, a Shenzhen, i presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia hanno firmato una dichiarazione che punta ad aumentare produzione e offerta di petrolio. I tre Paesi sono tra i quattro maggiori emettitori al mondo, e Washington si è sfilata dallo sforzo climatico globale. A complicare il quadro anche la presidenza "doppia": la Turchia come Paese ospitante e l'australiano Chris Bowen alla guida dei negoziati. Diversi delegati hanno lamentato confusione nella gestione. Bowen ha parlato di linee rosse diventate inconciliabili, mentre il premier australiano Anthony Albanese ha attribuito il fallimento a una fase geopolitica difficile.



Le reazioni dell'ONU



"Sono profondamente deluso che la COP31 si sia conclusa senza un consenso su un esito complessivo", ha dichiarato il Segretario generale António Guterres, alla sua ultima COP. Guterres ha subito spostato l'attenzione sui dati: "Potrà non esserci consenso nella sala dei negoziati, ma non c'è alcuna ambiguità nella scienza". Il mondo, ha ricordato, è ormai destinato a superare la soglia di 1,5 gradi. Due mesi fa le stesse Nazioni Unite hanno riconosciuto il mancato rispetto di quel limite, e con le politiche attuali la traiettoria punta verso circa 2,8 gradi a fine secolo.



Durissimo l'attacco all'industria fossile. "Chi trae profitto dalla distruzione del pianeta non deve mai dettare le condizioni della lotta per salvarlo", ha detto Guterres, accusando gli interessi fossili di seguire la strategia già usata dall'industria del tabacco: distorcere la scienza e ritardare le politiche. "Non possiamo spegnere l'incendio mentre continuiamo a gettarci sopra benzina", ha aggiunto. Ai Paesi sviluppati ha chiesto di rispettare l'impegno a triplicare i fondi per l'adattamento: "Mettete subito date e dollari dietro quella promessa. Ne dipendono vite umane".



Più conciliante il tono del segretario esecutivo dell'UNFCCC, Simon Stiell, che pure ha condiviso "la profonda delusione di molti". "Il mondo non può permettersi di rivivere un momento come questo", ha avvertito. Stiell ha poi rivendicato i risultati ottenuti fuori dal testo principale. Tra questi i progressi sul meccanismo per la "transizione giusta" e il pacchetto sull'elettrificazione. Secondo Stiell, economie che valgono circa metà del PIL mondiale stanno accelerando sull'elettrificazione. Oltre 80 Paesi hanno inoltre sostenuto l'obiettivo turco di portare al 35% entro il 2035 la quota di energia globale coperta dall'elettricità. "Questo processo ha già subito battute d'arresto ed è tornato più forte. Deve farlo di nuovo", ha concluso.



Il dibattito sulla riforma



Si riapre ora il dibattito sulla regola dell'unanimità. L'ex vicepresidente USA Al Gore ha proposto un voto a maggioranza qualificata, e il climatologo Johan Rockstrom ha definito il consenso il vero tallone d'Achille del processo. Stiell ha riconosciuto che ci sono "margini per migliorare, modernizzare e riformare", pur difendendo un meccanismo che "appartiene a 194 Parti". Il prossimo banco di prova sarà la COP32, in programma in Etiopia a novembre 2027. Lì, secondo Stiell, il secondo bilancio globale dell'Accordo di Parigi "dovrà costruire sul primo, non fare passi indietro".

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