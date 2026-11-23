Ecomembrane rileva il 51% di Tecnoengineering per un massimo di 3,4 milioni

(Teleborsa) - Ecomembrane , quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo per acquisire il 51% di Tecnoengineering, società di Susegana (Tv) che progetta e produce coperture e tensostrutture per usi agricoli, commerciali e industriali. Nel 2025 Tecnoengineering ha registrato ricavi per circa 10,6 milioni di euro (+20,6%), un ebitda di circa 0,94 milioni (margine intorno al 9,0%) e una posizione finanziaria netta positiva per circa 0,76 milioni.



Il corrispettivo è pari a un massimo di 3,435 milioni, più eventuali earn-out legati all'ebitda 2026 e 2027, fino a circa 309mila euro per esercizio. Alla chiusura saranno pagati circa 1,374 milioni, più due tranche differite da circa 1,031 milioni ciascuna entro il 30 settembre 2027 e 2028. Il prezzo è soggetto ad aggiustamento sulla posizione finanziaria netta.



Il restante 49% resta a So.Fa. e Zanardo Invest, con opzioni put e call sull'intera quota nel 2032, dopo l'approvazione del bilancio 2031: il prezzo sarà pari alla quota ceduta applicata a sei volte l'ebitda 2031, al netto della posizione finanziaria netta. Il cda di Tecnoengineering avrà quattro membri: Lorenzo Spedini presidente, Paolo Giardino, Fabio Bortoluzzi e Maurizio Zanardo; il presidente ha il voto decisivo in caso di parità.



"L'ingresso in Tecnoengineering rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Ecomembrane e ci permette di integrare competenze, prodotti e mercati fortemente complementari ai nostri", ha dichiarato il ceo Lorenzo Spedini. Per Zanardo e Bortoluzzi è "una grande opportunità di crescita nel settore delle grandi coperture e nelle forniture di impianti fotovoltaici".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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