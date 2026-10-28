Ecomembrane, sottoscritto finanziamento a medio-lungo temine da 3 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ecomembrane , società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha sottoscritto con un primario istituto di credito un finanziamento a medio-lungo temine per un importo complessivo di 3 milioni di euro, erogabile in più tranche. Il finanziamento beneficia di una garanzia a copertura dell'80% del credito in essere, fino a un importo massimo garantito pari a 2,4 milioni di euro. L'operazione è finalizzata a supportare il percorso di crescita della società, rafforzandone la flessibilità finanziaria.

Condividi

```