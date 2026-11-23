Effetto Huang sui listini europei: a Piazza Affari volano Stm e Technoprobe

(Teleborsa) - Si chiude in territorio decisamente positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse. Avvio sotto i migliori auspici per la borsa di Wall Street, che apre sull'onda degli acquisti.



L'effetto Nvidia ha invertito la rotta a Milano che ha chiuso in positivo anche se lontana dagli altri principali listini europei a causa dell'impatto impatto intorno all’1,4% dallo stacco cedole di Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bper, Banca Mediolanum, Poste Italiane, Eni, Terna e Tenaris.



A sfruttare la scia soprattutto Stm e Technoprobe che hanno accelerato dopo la notizia del reintegro di Jensen Huang nel board del gigante americano dei chip, chiudendo con guadagni vicini al 9%.



Quanto ai singoli settori, oltre alla tecnologia (+7,93%) bene anche beni industriali (+4,12%), industriali (+3,97%), viaggi e tempo libero (+3,92%), costruzioni e materiali (+3,02%) e beni e servizi di consumo (+2,50%). In negativo l'energia (-1,06%).



Segno meno per l' euro / dollaro USA , in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,79%). Sessione euforica per l' oro , che mostra un balzo del 3,66%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 80,42 dollari per barile, con un ribasso del 3,58%.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,34%.



Tra gli indici di Eurolandia incandescente Francoforte , che vanta un incisivo incremento del 2,15%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dell'1,30%, e in luce Parigi , con un ampio progresso dell'1,48%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,65%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di cinque ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 51.655 punti.



Effervescente il FTSE Italia Mid Cap (+1,82%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del FTSE Italia Star (+1,93%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano STMicroelectronics , che mostra un forte aumento dell'8,99%.



Decolla Technoprobe , con un importante progresso dell'8,75%.



In evidenza Prysmian , che mostra un forte incremento del 6,52%.



Svetta Fincantieri che segna un importante progresso del 5,24%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio , che ha chiuso a -0,90%.



Si muove sotto la parità Snam , evidenziando un decremento dello 0,67%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Juventus (+11,60%), BFF Bank (+5,44%), Moltiply Group (+5,39%) e Interpump (+4,47%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su BF , che ha terminato le contrattazioni a -3,93%.



Spicca la prestazione negativa di Banca Ifis , che scende dell'1,93%.



Contrazione moderata per Ascopiave , che soffre un calo dello 0,90%.



Sottotono Garofalo Health Care che mostra una limatura dello 0,78%.

Condividi

```