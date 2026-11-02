Ferretti riorganizza la struttura Marketing e Comunicazione

Sopprime la posizione di chief communications officer

(Teleborsa) - Ferretti Group annuncia una riorganizzazione della propria struttura di Marketing e Comunicazione, volta a rafforzare la presenza internazionale, migliorare l'efficacia operativa e garantire un approccio più integrato tra i marchi iconici del Gruppo e i mercati globali.



Nell'ambito di tale riorganizzazione, la società - si apprende da nota - ha deciso di sopprimere la posizione di Chief Communications Officer e, di conseguenza, di interrompere il rapporto contrattuale con Enrico Sgarbi, che attualmente ricopre tale ruolo.



La decisione si inserisce in un più ampio processo di trasformazione organizzativa del Gruppo, con l'istituzione di un nuovo dipartimento ampliato sia nell'organico che nelle competenze con una centralità strategica nell’ambito del processo comunicativo legato al Customer Journey che va dall'analisi del cliente (marketing) fino all'engagement dello stesso, attraverso la comunicazione di brand ed alla relativa brand extension.

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