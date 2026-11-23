Francoforte: balza in avanti TKMS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di sottomarini e navi militari , che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TKMS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico della società tedesca di difesa navale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 72,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 73,97. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 71,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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