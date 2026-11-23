Gruppo BCC Iccrea, rimborso anticipato Senior Preferred Social Bond al 2028 da 500 milioni
(Teleborsa) - Riguardo allo strumento "ICCREA Banca S.p.A. Euro 500,000,000 6.875 per cent. Senior Preferred Social Notes due 20 January 2028", Iccrea Banca comunica che, avendo ricevuto l'autorizzazione da parte dell’Autorità Competente, eserciterà l’opzione di rimborso integrale dei Titoli in via anticipata alla Data di Rimborso Anticipato stabilita nelle Condizioni Definitive, vale a dire il 20 gennaio 2027 (Redemption Date).
Il rimborso anticipato dei Titoli avverrà alla pari, maggiorato degli eventuali interessi maturati fino alla Redemption Date (esclusa).
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