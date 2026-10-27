Gruppo BCC Iccrea, superati ampiamente i requisiti SREP fissati dalla BCE

Pillar 2 Requirement ridotto di 20 bps

(Teleborsa) - Iccrea Banca ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea la notifica della decisione prudenziale (SREP decision), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).



All'esito dell'analisi, la BCE ha determinato per il 2027 un “Pillar 2 Requirement” pari a 2,05% (era al 2,25% nel 2026 e al 2,52% nel 2025).



Per effetto di tale decisione prudenziale il requisito di Common Equity Tier 1 (CET1) ratio da rispettare su base consolidata sarà pari a 9,25%, anche in considerazione dell’identificazione del Gruppo BCC Iccrea quale istituzione a rilevanza sistemica nazionale da parte di Banca d’Italia.



Gli ulteriori requisiti che il Gruppo BCC Iccrea deve rispettare sono i seguenti: 11,14% in termini di Tier 1 Capital Ratio; 13,65% in termini di Total Capital Ratio.



La società ricorda che a giugno 2026 i coefficienti patrimoniali del Gruppo erano ampiamente superiori ai requisiti richiesti; il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio si è attestato al 26,6%, il Tier 1 ratio al 26,7% e il Total Capital Ratio al 27,1%.

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