Intesa Sanpaolo chiude Obiettivo Italia 2026: un confronto con le imprese sulla crescita

(Teleborsa) - Obiettivo Italia 2026, l'iniziativa promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo , giunge alla sua tappa conclusiva a Roma, Nel corso dell'anno, l'iniziativa ha attraversato il Paese per promuovere il dialogo con il mondo imprenditoriale sui principali fattori che stanno ridefinendo scenari economici, mercati e strategie di crescita.



Nelle otto tappe del roadshow, ospitate in diverse città italiane, imprese, istituzioni ed ed esperti hanno condiviso esperienze e punti di vista sulle principali sfide che attendono il sistema produttivo del Paese. L'iniziativa ha richiamato oltre 500 partecipanti, confermando la centralità del dialogo e della condivisione di esperienze per comprendere le trasformazioni in atto e individuare nuove

opportunità di crescita. Il confronto ha messo in evidenza le priorità che oggi orientano le scelte delle aziende italiane: comprendere gli effetti delle trasformazioni geopolitiche, rafforzare gli strumenti di gestione del rischio, cogliere le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e accelerare selettivamente l'adozione dell'intelligenza artificiale. A questi temi si affiancano sempre più la necessità di sostenere gli investimenti, rafforzare la resilienza delle filiere produttive e valorizzare le competenze necessarie per affrontare la prossima fase di trasformazione dell'economia.



La tappa di Roma ha rappresentato il momento di sintesi delle riflessioni emerse lungo il percorso, ma anche l’avvio del lavoro sull’edizione 2027. Al centro le scelte che imprese e istituzioni saranno chiamate a compiere per affrontare la trasformazione tecnologica, l’evoluzione delle catene del valore, la crescente attenzione alla sicurezza economica e la necessità di mobilitare capitali e competenze a sostegno dell’innovazione.



"Obiettivo Italia nasce per mettere in relazione esperienze, competenze e punti di vista diversi sui temi che incidono concretamente sulle scelte delle imprese", ha affermato Michele Sorrentino, Responsabile Italian Network della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, aggiungendo "il valore più importante di questa edizione è la qualità del confronto sviluppato nei territori. Da qui partiremo per costruire Obiettivo Italia 2027, rafforzando ulteriormente il nostro impegno ad accompagnare le imprese nella lettura dei cambiamenti e nella trasformazione delle sfide in opportunità di crescita".



Con questa iniziativa Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, conferma il proprio impegno nel favorire occasioni di confronto e approfondimento dedicate alle imprese, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui trend che stanno trasformando il contesto economico e competitivo e sostenendo la capacità del sistema produttivo italiano di affrontare le sfide del futuro.

Condividi

```