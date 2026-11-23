Intred, oggi l'uplisting all'Euronext STAR Milan

Ad Peli: "traguardo storico, dopo otto anni dal primo approdo in borsa".

(Teleborsa) - Intred , operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, ha formalizzato oggi 23 novembre 20206 il passaggio a Euronext STAR Milan da Euronext Growth Milan, dove era quotata da luglio 2018.



Intred rappresenta la trentaduesima società che effettua un passaggio di mercato da Euronext Growth Milan a Euronext Milan e la diciottesima a entrare nel segmento STAR.



Intred, fondata nel 1996 ad opera di Daniele Peli, fornisce a clienti professionali, Pubblica Amministrazione (PA) e residenziali connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato.



Daniele Peli, Presidente e Amministratore Delegato di Intred, ha detto: "L’uplisting è per la società un traguardo storico, dopo otto anni dal primo approdo in borsa, nel mercato dedicato alla crescita. Un percorso fatto di impegno, competenze e scelte orientate al futuro, che ci ha permesso di costruire basi solide per affrontare nuove sfide senza perdere ciò che ci ha portato fin qui: la vicinanza ai nostri stakeholder, la qualità del lavoro e la convinzione che la crescita si costruisca giorno dopo giorno, con visione di lungo periodo. La quotazione in borsa è stata un motore di sviluppo, dandoci accesso a nuove risorse finanziarie e visibilità. Siamo convinti che anche questo traguardo ci darà un ulteriore slancio, rafforzando il nostro posizionamento e creando le condizioni per nuove opportunità".

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