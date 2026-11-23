Italian Sea Group, il cda ritiene idonea l'offerta di Sri Global da 220 milioni

Affitto d'azienda con cessione, firma attesa a inizio dicembre

(Teleborsa) - Il cda di The Italian Sea Group ha esaminato l'offerta di Sri Global Limited per l'acquisto dell'intero compendio aziendale a 220 milioni di euro, individuata come migliore a conclusione del processo competitivo. Il consiglio l'ha ritenuta "idonea, allo stato" a proseguire l'operazione nei termini del piano di concordato preventivo. Sarà depositata al Tribunale una nuova istanza, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della crisi, per autorizzare il contratto di affitto d'azienda, che prevede la successiva cessione di tutti i beni del compendio.



La stipula sarà condizionata al versamento su un conto vincolato (escrow) di risorse non inferiori a 275 milioni, di cui 55 milioni da svincolare progressivamente, e all'assenza di provvedimenti cautelari che la inibiscano o limitino. L'efficacia sarà subordinata, tra l'altro, a nessun provvedimento cautelare, alle autorizzazioni delle autorità, incluse le concessioni demaniali marittime, e alla consultazione sindacale. La società stima che il contratto possa essere firmato entro la prima settimana di dicembre.



Le azioni sono sospese da Euronext Milan dal 3 novembre.

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