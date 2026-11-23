Londra: lieve rialzo per il Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Moderatamente al rialzo la prestazione del fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che scambia con una variazione percentuale del 2,82%.



Lo scenario su base settimanale del Polar Capital Technology Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del Polar Capital Technology Trust segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,239 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,326. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,184.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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