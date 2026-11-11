Londra: lieve rialzo per il Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che passa di mano in progresso del 2,82%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento del Polar Capital Technology Trust subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le tendenza di medio periodo del Polar Capital Technology Trust si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,855 sterline. Supporto stimato a 5,795. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,915.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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