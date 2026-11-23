Londra: scambi negativi per IG Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico di trading online , che presenta una flessione del 2,38%.



La tendenza ad una settimana di IG Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,911 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9,19. Il peggioramento della piattaforma di trading su derivati e spread betting è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,801.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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