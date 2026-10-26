Londra: andamento rialzista per IG Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico di trading online, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IG Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della piattaforma di trading su derivati e spread betting si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,47 sterline. Prima resistenza a 9,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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