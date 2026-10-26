Londra: andamento rialzista per IG Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico di trading online , in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IG Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della piattaforma di trading su derivati e spread betting si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,47 sterline. Prima resistenza a 9,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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