Metriks AI, assemblea straordinaria approva aumenti di capitale
(Teleborsa) - L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Metriks AI ha approvato l’aumento gratuito del capitale sociale, per un ammontare massimo pari a Euro 9.921,51, mediante emissione di massime 531.500 nuove azioni ordinarie della Società, a servizio del “Piano
di Stock Grant 2026-2030” deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2026.
Approvato anche l’aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 5.600,10, oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranche, di massime 300.000 azioni
ordinarie, sempre a servizio del “Piano di Stock Option 2026-2030”.
Disco verde, infine, all’aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un
ammontare massimo di nominali Euro 3.145,39, oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranche, di massime 168.500 azioni ordinarie, a servizio di work for equity destinati a consulenti della Società di particolare interesse strategico.
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