New York: in bella mostra Nebius Group

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , che sta mettendo a segno un rialzo del 20,11%.



Lo scenario su base settimanale di Nebius Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Nebius Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 92,91 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 106,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 88,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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