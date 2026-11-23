New York: spinge in avanti Dell Technologies

(Teleborsa) - Protagonista la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 18,99%.



Il trend di Dell Technologies mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico di Dell Technologies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 309,1 USD con area di resistenza individuata a quota 365,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 287,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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