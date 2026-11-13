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New York: netto calo registrato da Dell Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Dell Technologies
Ribasso per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che passa di mano in perdita del 6,13%.
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