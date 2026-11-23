OPA Pininfarina, le adesioni salgono al 84,71%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina, società quotata su Euronext Milan, risulta che oggi, 23 novembre, sono state presentate 9.997 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 11.606.252, pari al 84,71% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 26 ottobre e si concluderà il 27 novembre 2026, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Pininfarina acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.
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