Piaggio, Aprilia Racing conquista il 55° titolo mondiale

(Teleborsa) - Grazie alla vittoria di Marco Bezzecchi e al quinto posto di Jorge Martín nella sprint, al Gran Premio del Portogallo, Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , conquista ufficialmente il titolo di Team Campione del Mondo MotoGP 2026.



Un risultato sportivo di grande prestigio che "rappresenta il punto più alto raggiunto da Aprilia Racing dall’ingresso in MotoGP nel 2015", sottolinea Piaggio in una nota. Questo successo costituisce il 55° titolo iridato della propria storia per il team di Noale, che negli anni ha intrapreso un "lungo percorso di crescita e sviluppo, migliorandosi costantemente e chiudendo ogni stagione con un risultato migliore rispetto al precedente".

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