Gruppo Piaggio: primo doppio podio per Aprilia in Qatar

(Teleborsa) - Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , ha chiuso la gara di MotoGP al Lusail International Circuit in Qatar con una vittoria e un altro doppio podio nella gara lunga.



Scattato dalla pole position, Marco Bezzecchi è stato il protagonista della gara, mantenendo la leadership dalla prima all'ultima curva. Per il pilota italiano si tratta della sesta vittoria stagionale, dopo i successi conquistati a Buriram, Goiania, Austin, Mugello e Indonesia, e della dodicesima in top class. Bezzecchi diventa così il primo pilota nella storia a vincere i suoi primi dodici GP nella top-class su dodici circuiti diversi. Con questo successo raggiunge inoltre quota 30 podi in carriera in top-class e il dodicesimo podio stagionale, eguagliando Sete Gibernau al 28° posto di tutti i tempi nella classe regina.



Jorge Martín ha chiuso in settima posizione, dopo essere partito dalla quarta fila. Il pilota spagnolo ha dimostrato determinazione per tutto il weekend, conquistando anche il terzo posto nella sprint e riuscendo a essere competitivo nonostante il dolore e una condizione fisica non ancora ottimale dopo la caduta rimediata nella sprint a Phillip Island.



Ottima prestazione anche per i piloti del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, con Raúl Fernández che, al rientro dall'infortunio, ha completato il podio Aprilia Racing in Qatar. Ai Ogura ha chiuso invece in quarta posizione. Grazie a questi risultati, Aprilia Racing porta quattro RS-GP26 nella top ten in gara in Qatar.



La vittoria di Bezzecchi porta a nove i successi stagionali di Aprilia Racing e a 17 quelli in top-class. Il successo in Qatar consente inoltre alla Casa di Noale di raggiungere quota 311 vittorie nel Motomondiale. Per Aprilia Racing si tratta anche del miglior risultato di sempre sul circuito di Lusail, dove non era mai salita sul podio

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