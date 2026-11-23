Ponte Stretto, Tzitzikostas: progetto di rilevanza europea, Italia ha carte in regola

(Teleborsa) - Il progetto del Ponte sullo Stretto "non riguarda solo la Calabria e la Sicilia", ma "è un'iniziativa di rilevanza europea". Lo ha detto il commissario europeo dei Trasporti sostenibili e il turismo, Apostolos Tzitzikostas, intervenendo in videocollegamento a un'iniziativa al Cnel.



"Si inserisce nel quadro delle reti di trasporto europee - ha detto - un ambito che costituisce il cuore stesso della missione dell'Unione. L'Italia svolge un ruolo centrale nello sviluppo di alcune delle infrastrutture più strategiche. Il potenziamento dei collegamenti nel Sud Italia e lo sviluppo di una rete integrata rientrano in questa visione europea. L'integrazione nel sistema di trasporto continentale rende il territorio più accessibile e connesso, offrendo alternative di viaggio sostenibili, competitive e altamente attrattive. L'Italia ha tutte le carte in regola per riuscire in questo intento".



Con il progetto del Ponte sullo Stretto "siamo da qualche settimana all'istruttoria al Cipess, al penultimo step di una complessa procedura immaginata dal Governo per superare i rilievi della Corte dei conti". Dopo la decisione, "nelle prossime settimane" con la verifica finale della magistratura contabile "pensiamo che a inizio del prossimo anno, gennaio o febbraio, possiamo passare nella fase realizzativa". Lo ha detto l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervenendo al Cnel alla presentazione di uno studio di Thea Group.





"Il Ponte sullo Stretto deve essere considerato non come un'opera isolata, ma come parte di un sistema infrastrutturale integrato capace di connettere territori, porti, aree produttive e grandi corridoi europei. Il suo valore dipenderà anche dalla qualità e dall'efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, intervenendo al Cnel.



"Anas - ha sottolineato Gemme - è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. In particolare, rafforzare le reti di Calabria e Sicilia significa accompagnare la prospettiva del Ponte sullo Stretto con collegamenti efficienti verso aree interne, poli produttivi e nodi di scambio: il valore dell'attraversamento dipende anche dall'accessibilità dei territori che lo circondano. Per le nuove opere, infatti, sono previsti 4,83 miliardi in Calabria e 2,28 miliardi in Sicilia. Per la manutenzione, rispettivamente 1,21 miliardi e 2,44 miliardi". Secondo l'A di Anas, il Ponte rappresenta "un tassello strategico per completare il corridoio Scandinavo-Mediterraneo e rafforzare il ruolo del Sud nelle reti europee e mediterranee. Infrastrutture efficienti - ha aggiunto - significano maggiore competitività per le imprese, tempi di percorrenza più certi e migliori opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Un Mezzogiorno più accessibile e connesso rende più forte l'intera Italia".

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