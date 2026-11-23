(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, riducendo le perdite in avvio, nonostante la seduta subisca l'effetto dello stacco cedole per nove blue chip, il tutto mentre Eurolandia cresce con moderazione. Prezzi del petrolio in calo
, nonostante Mosca abbia accusato Kiev di essere coinvolta in attività terroristiche nel Mar Baltico aggiungendo di sperare che gli Stati baltici esercitino la propria influenza affinchè l'Ucraina fermi tali pratiche.
Sul fronte macro, sono usciti i dati flash PMI di novembre dell'eurozona
che, secondo Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence, hanno indicato "una forte e stabile crescita
per l’area euro" pur mostrando "preoccupanti divergenze nelle prestazioni all'interno dell’area euro". Da un lato, infatti, la Germania la crescita ha registrato un’accelerazione della crescita, raggiungendo il ritmo più elevato degli ultimi quattro anni e mezzo, dall'altro la Francia sta subendo un "aggravamento della contrazione".
Sul fronte delle banche centrali, secondo il FedWatch tool di Cme Group, i future sui Fed funds prezzano una probabilità implicita del 93,5% di un rialzo di 25 punti base
alla prossima riunione di politica monetaria della FED dell'8-9 dicembre. Di fatto escluso un aumento più ampio di 50 punti base, che fino a una settimana fa era visto con una probabilità di circa l'11%.Cambi, commodity, tassi
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,096. Deciso balzo in alto dell'oro
(+2,51%), che raggiunge 3.621,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,67%, scendendo fino a 82,01 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,37%.Gli indici europei Tra i mercati del Vecchio Continente
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,92%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,53%, e bilancio decisamente positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,75%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 48.370 punti, con uno scarto percentuale dello 0,69%, proseguendo la serie di sei ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 50.985 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,84%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+0,93%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Fincantieri
(+4,36%), Lottomatica
(+4,29%), Prysmian
(+3,68%) e Technoprobe
(+3,37%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari
, che prosegue le contrattazioni a -1,47%.
Piccola perdita per Telecom Italia
, che scambia con un -1,02%.
Tentenna Stellantis
, che cede lo 0,56%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Moltiply Group
(+4,19%), Cembre
(+2,81%), Interpump
(+2,81%) e Webuild
(+2,78%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis
, che ottiene -2,70%.
Sostanzialmente debole Anima Holding
, che registra una flessione dello 0,74%.
Si muove sotto la parità BF
, evidenziando un decremento dello 0,74%.
Contrazione moderata per Revo Insurance
, che soffre un calo dello 0,72%.