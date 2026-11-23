Small cap, Alantra: a sconto del 30% ma la selezione fa la differenza. Ecco i 10 titoli da seguire nel 2027

Gens Aurea, d'Amico e PharmaNutra in testa alla selezione

(Teleborsa) - Il mercato azionario italiano è sempre più concentrato su pochi grandi nomi, e proprio per questo le piccole e medie capitalizzazioni rappresentano un'opportunità di diversificazione, a patto di saper scegliere. È la tesi della terza edizione di "Small Caps, Big Opportunities", il report di Alantra dedicato alle small e mid cap italiane.



Secondo l'analisi del broker spagnolo, le dieci maggiori società quotate valgono il 56% della capitalizzazione complessiva di Piazza Affari, pari a circa 1.200 miliardi di euro. Sopra i 2 miliardi di capitalizzazione, finanziari, utility ed energia pesano per il 71% del valore. Le 340 società sotto questa soglia rappresentano appena il 5% del mercato, ma offrono un mix settoriale diverso, concentrato su industria, consumi e tecnologia. Nel 2026 sono state le large cap a guidare: il FTSE MIB guadagna l'8,4% da inizio anno, mentre il FTSE Italia Small Cap perde il 5,6%.



Il risultato è uno sconto valutativo sempre più ampio. Le small e mid cap trattano a 5,8 volte l'EBITDA dei prossimi dodici mesi, contro 8,2 volte delle large cap. La differenza è del 30%, contro il 24% di un anno fa e una media del 26% dal 2016. Rispetto alla propria storia, inoltre, le società più piccole trattano a sconto del 15%. Il gap si conferma in tutti e sei i settori in cui è possibile un confronto, con differenze che vanno dal 18% della tecnologia al 55% della sanità.



Poca copertura, poca liquidità, più crescita



Alantra sottolinea che, più la società è piccola, meno è seguita dagli analisti, più basso è il multiplo e più alta la crescita attesa. Sotto i 50 milioni di capitalizzazione le società hanno in media 0,7 broker che ne coprono il titolo, e il 37% non ne ha nessuno. Tra 1 e 2 miliardi il numero sale a 5,7 e sopra i 10 miliardi arriva a 17. Lo stesso vale per gli scambi: le società sotto i 50 milioni trattano in media circa 60.000 euro al giorno, contro 2,9 milioni per quelle sopra il miliardo.



Allo stesso tempo, il consenso si aspetta che le società tra 15 e 250 milioni facciano crescere l'EBITDA del 15% l'anno nei prossimi tre anni, più del doppio del 7% atteso per le large cap. La dispersione delle valutazioni è però ampia, e per Alantra conta più la scelta del singolo titolo che quella del segmento.



Dai 407 titoli quotati ai dieci da seguire



Per individuare le opportunità, Alantra ha sottoposto a uno screening tutte le 407 società quotate in Italia. L'universo investibile comprende 217 titoli con capitalizzazione tra 15 milioni e 2 miliardi, esclusi quelli soggetti a offerte pubbliche. Ogni società riceve un punteggio su quattro fattori: crescita, qualità (rendimenti, margini, generazione di cassa e leva), momentum delle revisioni di consenso e valutazione. Il fattore valore viene calcolato solo per le società che si distinguono già su almeno un altro fattore, per evitare le cosiddette "trappole di valore".



Ne escono i dieci titoli da seguire nel 2027. Al primo posto c'è Gens Aurea , che tratta a 6,4 volte gli utili attesi, la metà rispetto al proprio settore, con un ROE del 96%, un free cash flow yield del 14% e cassa netta. Al secondo posto si colloca d'Amico , che guida la classifica del momentum: negli ultimi due trimestri le stime su ricavi, EBITDA e utili sono state alzate in modo continuo, e il titolo tratta a 7,7 volte gli utili. Sul gradino più basso del podio c'è PharmaNutra , prima per qualità con un ROE del 30%, un margine EBITDA del 26% e cassa netta. L'EBITDA è atteso in crescita del 23% nel 2027, e Alantra giustifica così il multiplo elevato, pari a 27 volte gli utili.



Seguono Ubaldi Costruzioni , per cui il consenso stima nel 2027 ricavi in crescita del 27% ed EBITDA del 28%, con un multiplo di appena 3,8 volte l'EBITDA. Poi Fope , con EBITDA atteso in aumento del 24% dopo un forte re-rating del titolo, e Cembre , con stime al rialzo negli ultimi due trimestri e un margine EBITDA del 32%. Completano la lista Redelfi , con un margine EBITDA del 69%, Circle , con stime di vendita alzate del 15% negli ultimi tre mesi, ed Ecosuntek , che tratta a 1,6 volte l'EBITDA, tre quarti sotto la media del settore utility. Chiude IEG , con stime riviste al rialzo e un ROE del 19%.



Secondo Alantra, a unire i dieci titoli non è il prezzo basso ma la qualità. Hanno un ROE mediano del 20% contro l'8% del resto dell'universo, un margine EBITDA del 26% contro il 17%, otto su dieci hanno cassa netta e le loro stime di utile sono state alzate negli ultimi tre mesi, mentre quelle degli altri sono state tagliate. In compenso, non sono più economici: trattano in media a 13,9 volte gli utili, contro 11,8 volte del resto del campione.



Il contesto delle revisioni resta debole. Negli ultimi tre mesi le stime di utile sono state tagliate per 98 società e alzate solo per 57. Solo tre settori registrano più rialzi che tagli: industria, sanità e beni di consumo ciclici.



STAR, il miglior trimestre del 2026



La seconda parte del report è dedicata alla stagione delle trimestrali del segmento STAR, analizzata su un campione di 48 società su 57. Il terzo trimestre è stato il migliore dell'anno. L'EBITDA aggregato è cresciuto del 6,4%, accelerando dal 4,4% del secondo trimestre e dal 3,8% del primo, mentre i ricavi sono saliti del 7,5%. I margini sono però scesi di 15 punti base, al 15,6%. Il dato esclude NewPrinces , le cui acquisizioni hanno più che raddoppiato il fatturato, distorcendo il confronto.



La crescita è stata molto disomogenea. Tutte le 11 società con capitalizzazione superiore al miliardo hanno aumentato l'EBITDA, in crescita del 10% complessivo. Sotto i 250 milioni, invece, l'EBITDA è sceso del 12,8% e i margini si sono ridotti di 127 punti base. A livello settoriale hanno guidato l'industria, con un EBITDA in crescita del 13,8%, e la tecnologia, con un +12,4%. Hanno arrancato invece i beni di consumo e i materiali. Il mercato ha premiato solo chi ha accelerato: intorno alla pubblicazione dei conti il titolo mediano ha perso l'1,1%, mentre quelli con un EBITDA in crescita oltre il 10% hanno guadagnato l'1,2%. Interessante anche il dato sulle acquisizioni: le 18 società cresciute senza M&A hanno fatto meglio delle 29 che hanno acquisito, con un EBITDA in aumento dell'8% contro il 6,1%.



Alantra ha anche stilato una classifica dei dieci migliori risultati del trimestre, basata su crescita organica, miglioramento dei margini e generazione di cassa. In testa c'è Carel Industries , con ricavi trimestrali oltre i 200 milioni per la prima volta, in crescita del 32%, ed EBITDA in aumento del 52,6%, trainato dal Nord America. Segue PharmaNutra, con ricavi in crescita del 16% tutta organica, EBITDA in aumento del 39% e il maggior miglioramento del margine del campione. Al terzo posto Sys-Dat , con crescita organica del 7,7% ed EBITDA in aumento del 31%. Seguono TXT e-solutions , con EBITDA in crescita del 40%, ed El.En. , con un +27% grazie al comparto medicale. SECO segna una netta inversione di tendenza dopo un primo semestre piatto, con ricavi in crescita del 24% senza acquisizioni. Cembre e LU-VE crescono entrambe di circa il 19% senza M&A. Tesmec aumenta il fatturato del 26% e riduce il debito. Chiude Sogefi , con un EBITDA in crescita del 17% e un debito netto sceso a 23 milioni, anche grazie alla cessione di Precision Springs.



Debito in aumento e quarto trimestre impegnativo



Nel trimestre il debito netto complessivo delle società STAR è sceso di circa 105 milioni, a 6,4 miliardi. Da inizio anno è però cresciuto di 1 miliardo, pari al 19%, perché dividendi, buyback e acquisizioni hanno superato la generazione di cassa operativa. La leva mediana è salita da 1,2 a 1,6 volte l'EBITDA, e nove società superano le 3 volte.



Dopo i conti, le stime di EBITDA per il 2026 sono rimaste invariate per la società mediana, mentre quelle sull'utile per azione sono state tagliate del 2,2%, con 24 revisioni al ribasso e 13 al rialzo. Anche qui il divario dimensionale è netto: le stime sull'utile per azione sono state alzate sopra il miliardo e tagliate del 6,7% sotto i 250 milioni. Il caso più evidente è la tecnologia: nonostante un trimestre solido, le stime di utile netto 2026 sono state ridotte del 14,4%, per effetto di maggiori ammortamenti, oneri finanziari e tasse.



Le nuove stime implicano per il quarto trimestre una crescita dell'EBITDA del 12,2%, dopo il 5,2% dei primi nove mesi. L'89% dell'incremento, però, dipende da quattro nomi: Amplifon , d'Amico, doValue e Zignago Vetro . Secondo Alantra il rischio maggiore di delusione riguarda le società più piccole, dove la ripresa attesa si concentra su Altea Green Power ed Emak , due dei titoli più deboli del trimestre. Per il 2027 il consenso stima ricavi in crescita del 6,3% ed EBITDA del 10,8%, con margini in miglioramento di circa 60 punti base. Per Alantra è un'ipotesi impegnativa dopo un trimestre con margini sostanzialmente stabili.



Sul fronte delle valutazioni, dopo la stagione delle trimestrali il multiplo EV/EBITDA mediano 2026 del segmento è salito da 6,7 a 6,9 volte, trainato dalle società più grandi, i cui titoli sono saliti più delle stime. Lo STAR resta comunque a sconto dell'11,6% rispetto alla propria media degli ultimi cinque anni, con uno sconto simile in tutte le fasce di capitalizzazione. Per Alantra il messaggio è chiaro: il mercato paga solo chi mantiene le promesse, e per chiudere lo sconto servono crescita, redditività e revisioni al rialzo.

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