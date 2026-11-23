Small cap, Alantra: a sconto del 30% ma la selezione fa la differenza. Ecco i 10 titoli da seguire nel 2027
Gens Aurea, d'Amico e PharmaNutra in testa alla selezione
(Teleborsa) - Il mercato azionario italiano è sempre più concentrato su pochi grandi nomi, e proprio per questo le piccole e medie capitalizzazioni rappresentano un'opportunità di diversificazione, a patto di saper scegliere. È la tesi della terza edizione di "Small Caps, Big Opportunities", il report di Alantra dedicato alle small e mid cap italiane.
Secondo l'analisi del broker spagnolo, le dieci maggiori società quotate valgono il 56% della capitalizzazione complessiva di Piazza Affari, pari a circa 1.200 miliardi di euro. Sopra i 2 miliardi di capitalizzazione, finanziari, utility ed energia pesano per il 71% del valore. Le 340 società sotto questa soglia rappresentano appena il 5% del mercato, ma offrono un mix settoriale diverso, concentrato su industria, consumi e tecnologia. Nel 2026 sono state le large cap a guidare: il FTSE MIB guadagna l'8,4% da inizio anno, mentre il FTSE Italia Small Cap perde il 5,6%.
Il risultato è uno sconto valutativo sempre più ampio. Le small e mid cap trattano a 5,8 volte l'EBITDA dei prossimi dodici mesi, contro 8,2 volte delle large cap. La differenza è del 30%, contro il 24% di un anno fa e una media del 26% dal 2016. Rispetto alla propria storia, inoltre, le società più piccole trattano a sconto del 15%. Il gap si conferma in tutti e sei i settori in cui è possibile un confronto, con differenze che vanno dal 18% della tecnologia al 55% della sanità.
Poca copertura, poca liquidità, più crescita
Alantra sottolinea che, più la società è piccola, meno è seguita dagli analisti, più basso è il multiplo e più alta la crescita attesa. Sotto i 50 milioni di capitalizzazione le società hanno in media 0,7 broker che ne coprono il titolo, e il 37% non ne ha nessuno. Tra 1 e 2 miliardi il numero sale a 5,7 e sopra i 10 miliardi arriva a 17. Lo stesso vale per gli scambi: le società sotto i 50 milioni trattano in media circa 60.000 euro al giorno, contro 2,9 milioni per quelle sopra il miliardo.
Allo stesso tempo, il consenso si aspetta che le società tra 15 e 250 milioni facciano crescere l'EBITDA del 15% l'anno nei prossimi tre anni, più del doppio del 7% atteso per le large cap. La dispersione delle valutazioni è però ampia, e per Alantra conta più la scelta del singolo titolo che quella del segmento.
Dai 407 titoli quotati ai dieci da seguire
Per individuare le opportunità, Alantra ha sottoposto a uno screening tutte le 407 società quotate in Italia. L'universo investibile comprende 217 titoli con capitalizzazione tra 15 milioni e 2 miliardi, esclusi quelli soggetti a offerte pubbliche. Ogni società riceve un punteggio su quattro fattori: crescita, qualità (rendimenti, margini, generazione di cassa e leva), momentum delle revisioni di consenso e valutazione. Il fattore valore viene calcolato solo per le società che si distinguono già su almeno un altro fattore, per evitare le cosiddette "trappole di valore".
Ne escono i dieci titoli da seguire nel 2027. Al primo posto c'è Gens Aurea, che tratta a 6,4 volte gli utili attesi, la metà rispetto al proprio settore, con un ROE del 96%, un free cash flow yield del 14% e cassa netta. Al secondo posto si colloca d'Amico, che guida la classifica del momentum: negli ultimi due trimestri le stime su ricavi, EBITDA e utili sono state alzate in modo continuo, e il titolo tratta a 7,7 volte gli utili. Sul gradino più basso del podio c'è PharmaNutra, prima per qualità con un ROE del 30%, un margine EBITDA del 26% e cassa netta. L'EBITDA è atteso in crescita del 23% nel 2027, e Alantra giustifica così il multiplo elevato, pari a 27 volte gli utili.
Seguono Ubaldi Costruzioni, per cui il consenso stima nel 2027 ricavi in crescita del 27% ed EBITDA del 28%, con un multiplo di appena 3,8 volte l'EBITDA. Poi Fope, con EBITDA atteso in aumento del 24% dopo un forte re-rating del titolo, e Cembre, con stime al rialzo negli ultimi due trimestri e un margine EBITDA del 32%. Completano la lista Redelfi, con un margine EBITDA del 69%, Circle, con stime di vendita alzate del 15% negli ultimi tre mesi, ed Ecosuntek, che tratta a 1,6 volte l'EBITDA, tre quarti sotto la media del settore utility. Chiude IEG, con stime riviste al rialzo e un ROE del 19%.
Secondo Alantra, a unire i dieci titoli non è il prezzo basso ma la qualità. Hanno un ROE mediano del 20% contro l'8% del resto dell'universo, un margine EBITDA del 26% contro il 17%, otto su dieci hanno cassa netta e le loro stime di utile sono state alzate negli ultimi tre mesi, mentre quelle degli altri sono state tagliate. In compenso, non sono più economici: trattano in media a 13,9 volte gli utili, contro 11,8 volte del resto del campione.
Il contesto delle revisioni resta debole. Negli ultimi tre mesi le stime di utile sono state tagliate per 98 società e alzate solo per 57. Solo tre settori registrano più rialzi che tagli: industria, sanità e beni di consumo ciclici.
STAR, il miglior trimestre del 2026
La seconda parte del report è dedicata alla stagione delle trimestrali del segmento STAR, analizzata su un campione di 48 società su 57. Il terzo trimestre è stato il migliore dell'anno. L'EBITDA aggregato è cresciuto del 6,4%, accelerando dal 4,4% del secondo trimestre e dal 3,8% del primo, mentre i ricavi sono saliti del 7,5%. I margini sono però scesi di 15 punti base, al 15,6%. Il dato esclude NewPrinces, le cui acquisizioni hanno più che raddoppiato il fatturato, distorcendo il confronto.
La crescita è stata molto disomogenea. Tutte le 11 società con capitalizzazione superiore al miliardo hanno aumentato l'EBITDA, in crescita del 10% complessivo. Sotto i 250 milioni, invece, l'EBITDA è sceso del 12,8% e i margini si sono ridotti di 127 punti base. A livello settoriale hanno guidato l'industria, con un EBITDA in crescita del 13,8%, e la tecnologia, con un +12,4%. Hanno arrancato invece i beni di consumo e i materiali. Il mercato ha premiato solo chi ha accelerato: intorno alla pubblicazione dei conti il titolo mediano ha perso l'1,1%, mentre quelli con un EBITDA in crescita oltre il 10% hanno guadagnato l'1,2%. Interessante anche il dato sulle acquisizioni: le 18 società cresciute senza M&A hanno fatto meglio delle 29 che hanno acquisito, con un EBITDA in aumento dell'8% contro il 6,1%.
Alantra ha anche stilato una classifica dei dieci migliori risultati del trimestre, basata su crescita organica, miglioramento dei margini e generazione di cassa. In testa c'è Carel Industries, con ricavi trimestrali oltre i 200 milioni per la prima volta, in crescita del 32%, ed EBITDA in aumento del 52,6%, trainato dal Nord America. Segue PharmaNutra, con ricavi in crescita del 16% tutta organica, EBITDA in aumento del 39% e il maggior miglioramento del margine del campione. Al terzo posto Sys-Dat, con crescita organica del 7,7% ed EBITDA in aumento del 31%. Seguono TXT e-solutions, con EBITDA in crescita del 40%, ed El.En., con un +27% grazie al comparto medicale. SECO segna una netta inversione di tendenza dopo un primo semestre piatto, con ricavi in crescita del 24% senza acquisizioni. Cembre e LU-VE crescono entrambe di circa il 19% senza M&A. Tesmec aumenta il fatturato del 26% e riduce il debito. Chiude Sogefi, con un EBITDA in crescita del 17% e un debito netto sceso a 23 milioni, anche grazie alla cessione di Precision Springs.
Debito in aumento e quarto trimestre impegnativo
Nel trimestre il debito netto complessivo delle società STAR è sceso di circa 105 milioni, a 6,4 miliardi. Da inizio anno è però cresciuto di 1 miliardo, pari al 19%, perché dividendi, buyback e acquisizioni hanno superato la generazione di cassa operativa. La leva mediana è salita da 1,2 a 1,6 volte l'EBITDA, e nove società superano le 3 volte.
Dopo i conti, le stime di EBITDA per il 2026 sono rimaste invariate per la società mediana, mentre quelle sull'utile per azione sono state tagliate del 2,2%, con 24 revisioni al ribasso e 13 al rialzo. Anche qui il divario dimensionale è netto: le stime sull'utile per azione sono state alzate sopra il miliardo e tagliate del 6,7% sotto i 250 milioni. Il caso più evidente è la tecnologia: nonostante un trimestre solido, le stime di utile netto 2026 sono state ridotte del 14,4%, per effetto di maggiori ammortamenti, oneri finanziari e tasse.
Le nuove stime implicano per il quarto trimestre una crescita dell'EBITDA del 12,2%, dopo il 5,2% dei primi nove mesi. L'89% dell'incremento, però, dipende da quattro nomi: Amplifon, d'Amico, doValue e Zignago Vetro. Secondo Alantra il rischio maggiore di delusione riguarda le società più piccole, dove la ripresa attesa si concentra su Altea Green Power ed Emak, due dei titoli più deboli del trimestre. Per il 2027 il consenso stima ricavi in crescita del 6,3% ed EBITDA del 10,8%, con margini in miglioramento di circa 60 punti base. Per Alantra è un'ipotesi impegnativa dopo un trimestre con margini sostanzialmente stabili.
Sul fronte delle valutazioni, dopo la stagione delle trimestrali il multiplo EV/EBITDA mediano 2026 del segmento è salito da 6,7 a 6,9 volte, trainato dalle società più grandi, i cui titoli sono saliti più delle stime. Lo STAR resta comunque a sconto dell'11,6% rispetto alla propria media degli ultimi cinque anni, con uno sconto simile in tutte le fasce di capitalizzazione. Per Alantra il messaggio è chiaro: il mercato paga solo chi mantiene le promesse, e per chiudere lo sconto servono crescita, redditività e revisioni al rialzo.
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