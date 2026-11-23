SolidWorld Group: via libera alla fusione per incorporazione di Solidcam Italia, Miralis e Solidinnovation

(Teleborsa) - SolidWorld , quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che nel termine di legge non sono arrivate richieste dai soci rappresentanti almeno il 5% del capitale perché la fusione per incorporazione di Solidcam Italia, Miralis e Solidinnovation (in liquidazione) sia decisa dall'assemblea. La decisione sarà quindi adottata dall'organo amministrativo con verbale notarile.



Il gruppo, attivo nell'integrazione di soluzioni digitali 3D e intelligenza artificiale per industria, biomedicale e difesa, conta 10 aziende, oltre 170 dipendenti e più di 11.000 clienti. Al 30 giugno 2026 ha registrato un valore della produzione di 30,8 milioni di euro e un ebitda unadjusted di 2,7 milioni.

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