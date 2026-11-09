SolidWorld, ok del CdA all'incorporazione di tre interamente controllate

Il presidente Rizzo: "L'operazione consentirà di portare a termine il progetto di semplificazione, efficientamento e risparmio iniziato nel 2025 a livello di Gruppo"

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di SolidWorld Group ha approvato il progetto unitario di fusione per incorporazione nella stessa delle interamente controllate Miralis (società di consulenza informatica e system integrator), Solidcam Italia (distributore ufficiale in Italia del software SolidCAM) e Solidinnovation in liquidazione (polo di eccellenza interno al Gruppo dedicato allo sviluppo software con un focus

particolare su soluzioni di IA applicate all'automazione e ai processi industriali).



Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2027, data non anteriore a quella di chiusura dell'esercizio di ciascuna delle società partecipanti all'operazione, mentre gli effetti giuridici, se non diversamente disposto nell’atto, decorreranno dal giorno in cui sarà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni.



"Con la futura Fusione SolidWorld Group intende proseguire nel percorso di semplificazione societaria del Gruppo puntando alla valorizzazione delle sinergie operative, commerciali e amministrative e, soprattutto, alla razionalizzazione e all’ottimizzazione delle risorse e dei costi di struttura – commenta Roberto Rizzo, fondatore e presidente di SolidWorld Group – Una volta completato l’iter tecnico-burocratico, indicativamente previsto per la primavera del 2027, le tre società incorporate continueranno infatti ad operare come singole Business Unit, mantenendo dunque le rispettive competenze e aree di attività, ma il tutto all’interno di una struttura societaria

maggiormente unificata. Questo ci consentirà di rendere più efficiente l’organizzazione terminando così anche l’importante progetto di razionalizzazione societaria avviato nel 2025 nell’alveo dell’ottimizzazione complessiva del Gruppo".

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