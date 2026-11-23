Tamburi rafforza il buyback con nuovi acquisti da 1,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, nel periodo dal 16 al 20 novembre 2026, 155.383 azioni ordinarie, pari allo 0,084% del capitale sociale. Il prezzo medio ponderato è stato di 9,0191 euro e il controvalore complessivo di 1.401.411,40 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati tramite Equita Sim. L'operazione rientra nell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2026.



Il gruppo di investimento ha precisato che al 20 novembre 2026 la società deteneva 24.952.363 azioni proprie (pari al 13,533% del capitale sociale).









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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